Армия обороны Израиля заявила о «нейтрализации» сети тоннелей движения ХАМАС в секторе Газа за 5 дней авиаударов, передает РИА Новости.

Согласно размещенному армией Израиля видеоролику, в последние десятилетия ХАМАС создавало тоннельную сеть, расположенную под жилыми зданиями в секторе Газа. Тоннели активно использовались бойцами движения, чтобы прятаться после запуска ракет по территории Израиля. В скором времени тоннели стали сложной подземной системой, которая позволяла представителям движения не только прятаться, но и размещать, а также перемещать боеприпасы и оружие.

Сообщается, что в ходе военной операции израильским военным удалось уничтожить почти 100 километров подземных тоннелей. «Всего за пять дней мы ее (тоннельную сеть – ред.) нейтрализовали», — указали в армии.

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