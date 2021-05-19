Европарламент (ЕП) и Совет ЕС не смогли договориться по вопросу внедрения в Евросоюзе сертификатов о вакцинации. Об этом говорится в заявлении Европейской народной партии (ЕНП) — крупнейшей фракции ЕП.

«К сожалению, из-за позиции некоторых государств-членов Совет и Европарламент не смогли заключить сделку в ходе третьего раунда переговоров по предлагаемому положению о европейском сертификате COVID-19, — отмечается в нем. — Несмотря на то, что мы предложили сбалансированные компромиссы в отношении стоимости тестирования и ограничения свободы передвижения, нам не удалось найти соглашение».

Как подчеркивают в ЕНП, у евроинститутов «не так много времени, нужен единый подход, чтобы перезапустить экономику, туризм и спасти лето».

«Группа EНП хочет как можно быстрее внедрить сертификаты COVID-19. Любому, у кого есть такой сертификат, должно быть разрешено снова свободно пересекать внутренние европейские границы. Государства-члены не должны добавлять другие ограничения на поездки сверху, — говорится в заявлении. — Они должны отменить свою блокирующую позицию и двигаться вперед, чтобы сертификаты были введены в действие в июне».

Страны ЕС обсуждают идею введения признанных во всех 27 странах Евросоюза сертификатов вакцинации с начала марта. Название «зеленый цифровой пропуск» придумала Еврокомиссия, она же предложила, чтобы данный документ включал три категории данных: собственно о вакцинации, о датах перенесенного заболевания, вызываемого коронавирусом, и о датах и результатах ПЦР-тестов.

Вместе с тем до сих пор нет ясности, для чего и в каких ситуациях будут использоваться данные документы. Нет окончательной договоренности и о том, будут ли в «зеленый пропуск» включаться только данные о прививках вакцинами, одобренными в ЕС, или государства получат право по своему усмотрению добавлять вакцины, одобренные их национальными регуляторами, но еще не сертифицированные институтами Евросоюза, отмечает ТАСС.

Minval.az