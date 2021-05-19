Экс-супруга российского миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна наняла ветеранов особой лодочной службы (SBS), чтобы захватить суперяхту бывшего мужа «Луна», стоимостью £225 млн, сообщает DailyMail. Особая лодочная служба (Special Boat Service, сокращенно SBS) — это подразделение специального назначения Королевского военно-морского флота Великобритании.

Уточняется, что специальная группа по возврату активов получила указание от Татьяны Ахмедовой захватить 115-метровую яхту Фархада Ахмедова после серии судебных исков по судну.

Юристы Ахмедовой подтвердил, что суды Маршалловых островов официально присудили ей право владения яхтой.

На данный момент, «Луна» остается под международным ордером на арест в Порт-Рашиде в ОАЭ. Яхта находится там с тех пор, как Ахмедов предпринял неудачную попытку отбуксировать ее в международные воды.

«Луна» была построена для Романа Абрамовича в 2010 году, а в 2014 году он продал ее Ахмедову за £225 миллионов фунтов стерлингов. Она имеет девять палуб, две вертолетные площадки, большой бассейн и мини-подводную лодку.

Ранее сообщалось, что подданная Великобритании Татьяна Ахмедова собирается привлечь своего 26-летнего сына Темура, также британского подданного, к процессу выбивания «отступных» у бывшего мужа – российского миллиардера Фархада Ахмедова.

Бракоразводный процесс Татьяны и нефтяного и газового магната Фархада Ахмедова длится с 2013 года. В 2016 году бывшей супруге удалось отсудить у миллиардера £453 миллиона, однако Ахмедов отказался исполнить решение суда. В 2018 году суд также наложил арест на яхту «Луна», купленную магнатом у предпринимателя Романа Абрамовича, и потребовал передать ее в собственность Ахмедовой, но передача судна выигравшей суд стороне не состоялась.

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