Вторая группа турецких военных отправилась в Румынию для участия в учениях НАТО Steadfast Defender Europe 2021 и Defender Europe 2021, передает «Анадолу».

Учения Defender Europe 2021 проходят с участием свыше 30 тысяч военных из 26 стран параллельно с учениями Steadfast Defender 2021, в которых задействованы ВС 15 стран-участниц НАТО, с целью отработки навыков боевой готовности и оперативной совместимости между США и странами программы «Партнерство ради мира».

К учениям привлечен персонал 66-й мотострелковой бригады, дислоцированной в городе Чорлу на северо-западе Турции и выступающей в качестве объединенной оперативной группы повышенной готовности.

Персонал проследовал через КПП «Хамзабейли» в Болгарию, а оттуда направится в Румынию, где примет участие в учениях в городе Джинджу.

Первая колонна из 120 военных автомобилей направилась в Румынию по тому же маршруту 10 мая.

Учения Defender Europe 2021 продолжаются в Европе под командованием Сухопутных войск США в Европе.

В рамках Defender Europe 2021 проходят 4 учения, к ним привлечены в целом свыше 30 тысяч персонала из 26 стран.

В соответствии с принципами совместной обороны учения нацелены на демонстрацию способности армии США быстро реагировать на враждебные действия и атаки, которые могут произойти в регионе Черного моря и Балканского полуострова.

В учениях, наряду с дислоцированным в Бельгии, Германии и Нидерландах военным контингентом США, принимают участие национальные армии членов НАТО и стран-партнеров.

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