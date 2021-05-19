«Мы отвергаем обвинения Госдепартамента США в адрес президента Турции», говорится в заявлении МИД Турции.

В заявлении содержится призыв к Государственному департаменту США работать над предотвращением нападений на палестинский народ, а не обвинять президента Турции: «В пунктах, упомянутых нашим президентом, говорится не о евреях, а о нападениях Израиля, в результате которых погибло много ни в чем не повинных палестинцев, большинство из которых — дети, женщины и молодые люди. С другой стороны, президент напомнил о заявлениях бывшего премьер-министра Израиля».

Было отмечено, что антисемитизм никогда не распространялся в Турции, где есть уважение ко всем религиям и существует культурамирного сосуществования различных религиозных групп.

«Наши земли были домом для многих евреев, бежавших сотни лет назад от инквизиции, а такжеот Холокоста во время Второй мировой войны. Отважные турецкие дипломаты помогли спасти сотни евреев во время Холокоста. Наши граждане еврейской национальности веками жили в мире и спокойствии на этой земле без какой-либо дискриминации. Турция является одним из главных инициаторов решения Совета ООН по правам человека впервые определить антисемитизм как нарушение прав человека», — говорится в заявлении.

Minval.az