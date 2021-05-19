Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции в среду, 19 мая, дали старт началу строительства четырех атомных энергоблоков в Китае.

Лидеры стран заслушав доклады о готовности поочередно дали команду начинать работу.

В частности, будут построены седьмой и восьмой блоки Тяньваньской АЭС и третий и четвертый блоки АЭС Сюйдапу.

«Уверен, что впереди у России и Китая будет еще много амбициозных и успешных двусторонних начинаний. Готовы и далее развивать опыт совместного сооружения атомных электростанций, инновационное партнерство в разработке и внедрении низкоуглеродных и других технологий», — сказал Путин.

По его словам, это «действительно позволит двум странам сообща внести заметный вклад в снабжение мировых рынков чистой энергией, в сокращение выбросов парниковых газов, реализацию международной климатической повестки и в целом в обеспечение поступательного и устойчивого глобального развития».

В свою очередь, Си Цзиньпин предложил создать более открытую систему глобального энергетического управления. «Необходимо поспособствовать формированию более справедливой, более открытой глобальной системы глобального энергетического управления», — сказал он.

Minval.az