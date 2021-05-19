Анкара полностью отвергает высказывания в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, допущенные в заявлении Госдепа США (по антисемитизму). Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

В МИД Турции подчеркнули, что суть понятия «антисемитизм» искажается. «Этот термин используется в качестве предлога для оправдания действий Израиля и снижения уровня давления [на Тель-Авив] в связи с политикой этнических, религиозных и культурных чисток», — отмечается в документе.

Вместо безосновательных обвинений в адрес турецкого лидера властям США следовало бы приложить усилия для прекращения ударов Израиля по мирному населению [Палестины], отметили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Minval.az