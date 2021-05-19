Палестино-израильское противостояние может превратиться в масштабную религиозную войну, заявил РИА Новости советник президента Палестины по религиозным делам Махмуд аль-Хаббаш, передает РИА Новости.

По словам аль-Хаббаша, в Рамалле «в течение многих лет предупреждали о возможной вспышке религиозной войны из-за нарушений Израилем святынь в Иерусалиме, а также экстремистских действий еврейских поселенцев».

«Если статус-кво сохранится, как есть, и если Израиль и его поселенцы не перестанут провоцировать религиозные чувства палестинцев и мусульман в целом, то мир окажется перед лицом религиозной войны, огонь которой выйдет за пределы Палестины, и весь мир заплатит за это», — заявил аль-Хаббаш, являющийся также верховным судьей Палестины.

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