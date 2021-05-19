Позиция Народного банка Китая по вопросу криптовалют, обнародованная в среду, 19 мая, привела к обвалу курса биткоина до минимума с начала февраля. Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinDesk, аккумулирующего данные 20 ведущих бирж.

По состоянию на утро среды стоимость главной криптовалюты опустилась до 39,3 тысячи долларов за монету, падение составляет 13,5 процента за сутки. Криптовалюта Etherium потеряла еще больше — 16,6 процента. Она торгуется на уровне 2,95 тысячи долларов.

Пекин объявил, что криптовалюты не могут использоваться в качестве платежного средства. Аналогичный запрет действует в России с января текущего года. Однако позиция властей Китая, на который приходится существенная доля майнинга и производства оборудования для него, является более значимой для рынка.

Minval.az