Власти Сингапура опровергли предположения индийской стороны о выявлении сингапурского штамма нового коронавируса, который якобы особо опасен для детей. Об этом сообщила газета The Straits Times со ссылкой на Минздрав республики.

«Подобные утверждения не соответствуют действительности, никакого сингапурского варианта вируса не существует», — приводит издание заявление ведомства. «Штамм, выявленный во многих случаях в последние недели в Сингапуре, совпадает с тем, который возник в Индии — B.1.617.2.», — заверили в Минздраве. «Проведенные исследования показали, что данный штамм связан с несколькими очагами распространения вируса в городе-государстве», — добавили в министерстве.

Главный министр столичного округа Дели Арвинд Кеджривал во вторник призвал правительство Индии полностью остановить сообщение с Сингапуром. По мнению Кеджривала, «существует опасность импорта в Индию сингапурской разновидности вируса». «Это может грозить третьей волной распространения инфекции, которая будет очень опасна для детей», — предостерег главный министр.

Minval.az