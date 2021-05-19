США осуждают «антисемитские высказывания» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«США категорически осуждают недавние антисемитские комментарии президента Эрдогана относительно еврейского народа, мы находим эти комментарии отвратительными», — заявил Прайс.

«Мы призываем президента Эрдогана и других лидеров Турции воздерживаться от разжигающих рознь заявлений, которые могут стать катализатором дальнейшего насилия. Мы призываем Турцию присоединиться к США в работе над тем, чтобы покончить с конфликтом (на Ближнем Востоке)», — говорится в заявлении Прайса.

Он не уточнил, какие конкретно высказывания Эрдогана он имеет в виду.

Minval.az