Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане уйдет в отставку после того, как в этом году истечет срок полномочий действующего президента Хасана Рухани.

Таким образом, ветеран нефтяной отрасли завершит свою карьеру, которая началась с рождением Исламской Республики в 1979 г. и часто определялась бурными отношениями его страны с США.

Зангане проработал министром нефти дольше всех. Он заявил, что не примет никаких предложений преемника Рухани, который будет избран на выборах в следующем месяце.

«Если они предложат мне пост президента, я не приму его, не говоря уже о министерстве [нефти]», — заявил 68-летний инженер-нефтяник журналистам в Тегеране.

Отработавший две каденции подряд Рухани уйдет в отставку примерно через два месяца после президентских выборов, которые состоятся 18 июня. Они пройдут в то время, когда Исламская Республика Иран и мировые державы проводят в Вене переговоры о возобновлении ядерного соглашения 2015 года и ослаблении санкций США.

«Это конец эпохи», — сказала Хелима Крофт, главный стратег по сырьевым товарам RBC Capital Markets, имея в виду отказ Зангане от должности в новом правительстве. По ее словам, Зангане — «высококвалифицированный» дипломат и технократ, пользующийся большим уважением среди своих коллег по ОПЕК.

Его нынешнее пребывание на посту министра нефти началось в 2013 году, когда к власти пришел Рухани. Администрация намеревалась возобновить взаимодействие с Западом и отменить международные санкции, введенные мировым сообществом в то время, когда президентом ИРИ был Махмуд Ахмадинежад.

При действующем президенте Зангане руководил амбициозным планом по возвращению иностранных энергетических компаний в страну, чьи запасы сырой нефти, по оценке BP Plc, занимают четвертое место в мире. Делегаты деловых кругов со всей Европы и Азии прибывали в Тегеран на конференции, организованные министерством. Во время встреч ОПЕК в Вене руководители таких компаний, как Royal Dutch Shell Plc и Total SE, выстраивались в очередь, чтобы обсудить потенциальные сделки с Зангане.

Избрание Дональда Трампа президентом США положило конец этим усилиям. В 2018 году Трамп вывел Америку из ядерного соглашения и фактически ввел глобальное эмбарго на покупку иранской нефти. Иностранные компании были вынуждены отказаться от перспективных проектов, а добыча нефти в стране сократилась примерно вдвое с почти 4 млн баррелей в сутки. При этом экспорт черного золота упал в Исламской республике с 2,5 млн до 200–300 тыс. баррелей в сутки.

В качестве контрмеры Зангане попытался развивать энергетический сектор Ирана, передав крупные контракты и проекты частному сектору. Так, 17 мая его министерство объявило о сделке на 1,8 млрд долларов США местной компании Petropars Ltd. по разработке газового месторождения, в которое ранее намеревался инвестировать индийский консорциум.

Зангане также договорился об исключении Ирана из сделки ОПЕК, когда Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники начали в 2016 году сокращение поставок нефти на мировые рынки. Иранский министр утверждал, что поскольку его страна находится под санкциями, она не должна иметь производственный потолок.

Отметим, что в настоящее время переговоры по ядерной сделке и отмене санкций идут успешно, поэтому Тегеран начинает готовить свои месторождения к постепенному увеличению нефтедобычи. В Госдепе заявили, что США могут вернуться ко всеобъемлющей ядерной сделке в ближайшие недели, пишет worldoil.

Minval.az