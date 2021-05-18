С пеной у рта не разрешить конфликт на Ближнем Востоке, Турции надо внести вклад в деэскалацию ситуации, заявил во вторник глава МИД Австрии Александер Шалленберг, комментируя «проклятие» турецкого президента.

Текст заявления австрийского министра поступил в распоряжение РИА Новости.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что проклинает австрийское правительство, после того, как на федеральных ведомствах Австрии были подняты флаги Израиля.

«С пеной у рта не разрешить конфликт на Ближнем Востоке. ХАМАС — это террористическая организация. Нам нельзя допустить, чтоб они нам навязывали закон действия», — заявил Шалленберг.

Вместо того, чтобы подливать масла в огонь, Турция срочно призывается внести вклад в деэскалацию», — добавил глава МИД.

Minval.az