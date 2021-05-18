Палестина надеется договориться о прекращении огня с Израилем в ближайшие два-три дня. Такие желаемые сроки перемирия в беседе с «Лентой.ру» назвал посол страны в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

Нофаль рассказал, что в качестве основного посредника в переговорах о перемирии между Палестиной и Израилем выступает Египет. Однако пока Израиль отклонил предложения Каира по прекращению огня, отметил посол. По его словам, конфликт начался в Иерусалиме, с выселения палестинских семей из квартала Шейх-Джаррах, поэтому ответственность за достижение перемирия лежит на Израиле.

«Если международному сообществу в лице Египта удастся остановить атаки Израиля на сектор Газа, то палестинские фракции незамедлительно прекратят свои ответные действия», — подчеркнул Нофаль. Вместе с тем, по словам дипломата, даже если сторонам удастся договориться о перемирии завтра, сектору Газа уже был нанесен непоправимый ущерб, и анклаву потребуется международная помощь в восстановлении.

Minval.az