Президент Филиппин Родриго Дутерте запретил жителям страны выбирать, какой вакциной против коронавируса, предоставляемой правительством, прививаться. Об этом он заявил во время обращение к нации, которое транслировалось во вторник правительственным телеканалом PTV.

По его словам, «все доступные [и одобренные местным регулятором] вакцины эффективны». «Никакой дискриминации не будет. Вы не можете выбирать, какую вакцину использовать, [поскольку] все они одинаковые», — подчеркнул Дутерте.

Президент добавил, что большинство состоятельных людей ждут вакцины американского производства, например, от компаний Pfizer и Moderna. «Этого не произойдет, <…> неважно миллионер вы или кто-то еще, вы не можете выбирать», — сказал он. «Я не хочу, чтобы была история о том, что мы отдаем предпочтение тому или иному, — пояснил он. — В каком бы районе вы ни жили, <…> вы все одинаковые, я не позволю выбирать».

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