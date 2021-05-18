Предприниматель Илон Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg. Состояние Маска упало на фоне снижения стоимости возглавляемой им компании Tesla.

По оценкам Bloomberg, которое составляет рейтинг богатейших людей мира, состояние Маска к вечеру понедельника снизилось до $160,6 млрд. Таким образом в борьбе за вторую строчку рейтинга его обошел генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с состоянием $161,2 млрд. Первую позицию в списке уверенно удерживает с $190 млрд глава корпорации Amazon Джефф Безос.

Агентство подчеркивает, что состояние Маска снижается на фоне падения стоимости акций производителя электромобилей Tesla. По оценкам Bloomberg, за последние два месяца капитализация компании упала почти на 20% в связи с нехваткой запасов полупроводников, а также из-за высокой конкуренции со стороны производителей автомобилей, работающих на горючем.

Minval.az