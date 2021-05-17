Предназначенный для улицы робот-пылесос разработала финская компания Trombia Technologies. В мае он впервые начал работать в столице Финляндии. Первым делом робот навел чистоту на велосипедной дорожке Baana, после чего вышел на другие улицы Хельсинки, отмечает «Вокруг света» со ссылкой на New Atlas.

Trombia Free выглядит как огромный робот-пылесос. В длину машина достигает 3,52 метра, и в ширину — 2,3 метра. Если установить дополнительные щетки, ширина достигнет трех метров. Автономная уборочная машина оснащена литий-ионными аккумуляторами и может подметать городские улицы до 17 часов без подзарядки. Робот может двигаться со скоростью до 10 километров в час, но во время уборки перемещается не быстрее 6 километров в час.

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