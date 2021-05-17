Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого выразила поддержку израильским властям.

Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлер снова решительно осудила продолжающиеся из сектора Газа ракетные атаки на Израиль и заверила премьер-министра в солидарности правительства ФРГ. Она подчеркнула право Израиля защищаться от нападений», — приводит ТАСС слова Зайберта.

Отмечается, что Меркель «также подчеркнула, что правительство ФРГ будет и впредь решительно противодействовать акциям протеста в Германии, которые распространяют ненависть и антисемитизм».

Minval.az