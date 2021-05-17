Администрация американского президента США Джо Байдена одобрила продажу высокоточного оружия Израилю на сумму 735 млн долларов.

Конгресс США получил соответствующее уведомление 5 мая, то есть за несколько дней до того, как ХАМАС запустил по Израилю первые ракеты.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США работают над урегулированием палестино-израильского конфликта. По мнению Блинкена, у Израиля есть право на защиту, но власти должны сделать все, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

«США продолжают оставаться озабоченными эскалацией насилия. Сотни людей погибли или получили ранения, в том числе дети. Мы также обеспокоены тем, что в опасности оказались журналисты и медработники. Палестинцы и израильтяне, как и люди во всем мире, имеют право жить в безопасности. И это не привилегия израильтян или палестинцев, речь идет о правах человека, поэтому насилие должно быть прекращено. Мы активно работаем за кулисами, чтобы попытаться разрешить этот конфликт», — сказал госсекретарь США, слова которого приводит «Корреспондент» со ссылкой на The Washington Post.

Он призвал ХАМАС немедленно прекратить ракетные удары и обратился к обеим сторонам конфликта с просьбой обеспечить защиту гражданского населения, особенно детей.

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