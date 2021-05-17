Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре заявил, что проклинает правительство Австрии и федерального канцлера Себастьяна Курца, которые подняли над государственными зданиями флаги Израиля, сообщает РИА «Новости».

«Я проклинаю австрийское правительство, которые вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства — значит, отождествлять себя с террором. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев», — заявил Эрдоган.

Себастьян Курц поднял над зданием своей администрации флаг Израиля, заявив, что «террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения».

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