В Польше подозреваемого в шпионаже в пользу России 43-летнего мужчину арестовали на три месяца, сообщает Агентство внутренней безопасности Польши.

Мужчину задержали 5 мая 2021 года по обвинению в шпионаже в пользу России. Он предоставлял российским спецслужбам информацию о гражданах Польши и материалы относительно военных образований, то есть данные, необходимые для российской деятельности на территории Польши во вред республике.

«Задержанный признал свою вину по обвинению. Суд назначил ему трехмесячное содержание под стражей», — сказано в сообщении.

Правоохранители провели обыск в нескольких местах и допросили несколько свидетелей. При этом значительная часть материалов следствия засекречена.

Minval.az