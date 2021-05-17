Израильский корабль и беспилотник в понедельник, 17 мая, нанесли удары по группировке боевиков ХАМАС, разворачивавших подводную лодку на берегу Средиземного моря. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Несколько подозреваемых были замечены у плавательного аппарата, который, предположительно, являлся образцом подводного военно-морского вооружения ХАМАС. Судно доставляли к берегу и, похоже, подозреваемые намеревались направить его для совершения теракта в израильских водах. Военный корабль и армейский БПЛА нанесли удары на берегу по боевикам и единице подводного вооружения с тем, чтобы устранить угрозу», — говорится в сообщении.

Minval.az