Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Папа Римский Франциск обсудили по телефону тему ударов Израиля по Палестине. Об этом сообщили в понедельник в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Президент Турции назвал ситуацию в Палестине ужасающей.

«Турция предпринимает активные дипломатические усилия по ситуации на Ближнем Востоке на всех международных платформах, в том числе в ООН, однако Совет Безопасности ООН не проявляет должного ответственного подхода к данному вопросу», — сказал турецкий лидер.

По его словам, человечество должно объединить усилия для противодействия государству-оккупанту Израилю, которое игнорирует даже неприкосновенность святынь.

Эрдоган подчеркнул, что действия Израиля направлены не только против Палестины, но и всех мусульман, а также христиан и человечества в целом.

Президент подчеркнул, что послания и реакция Папы Франциска имеют большое значение с точки зрения активизации христианского мира и международного сообщества.

Minval.az