Билла Гейтса попросили покинуть совет директоров Microsoft Corp. в 2020 году на фоне расследования его романтических отношений с коллегой. Об этом 16 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что члены совета директоров еще в конце 2019 года наняли юридическую фирму для проведения расследования после того, как инженер Microsoft в письме сообщила, что в течение многих лет имела сексуальные отношения с Гейтсом.

По данным собеседников газеты, в ходе расследования некоторые представители совета решили, что Гейтсу лучше уйти с должности директора Microsoft, что он и сделал, не дожидаясь результатов проверки.

«Во второй половине 2019 года Microsoft получила сообщение о том, что Билл Гейтс пытался установить близкий контакт с сотрудницей компании в 2000 году», – указал представитель компании.

Он подтвердил, что проблема была рассмотрена с помощью сторонней юридической фирмы. Пресс-секретарь Гейтса заявила, что роман 20-летней давности «закончился полюбовно».

«Решение покинуть совет директоров никоим образом не было с этим связано. Фактически, он выразил заинтересованность тем, чтобы больше внимания уделять благотворительности», – пожытожила она.

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