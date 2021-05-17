Министерство внутренних дел Турции сообщило о снятии на территории страны ряда ограничений с понедельника, 17 мая.

«Снимаются ограничения на выход из дома лиц старше 65 лет, сделавших две дозы вакцины (те, кто не провакцинировался, могут выходить только с 10.00 до 14.00 в рабочие дни), а также младше 18 лет. Но данным категориям граждан не разрешается пользоваться общественным транспортом при передвижении по городу», — уточняется в сообщении ведомства.

Кроме того, будет снят запрет на междугородние поездки, за исключением периода действия комендантского часа. Ко всему прочему, возобновится работа дошкольных учреждений.

Во время нормализации ситуации с коронавирусной инфекцией разрешат регистрацию браков без проведения свадебных церемоний.

Комендантский час в Турции сохранится по выходным дням, а также в рабочие дни с 21.00 до 5.00.

Как уточняется, под комендантский час не подпадут только иностранцы, которые прибыли в целях туризма.

Одновременно с этим бассейны, кинотеатры, кофейни, сауны, спортивные залы и ряд других заведений будут закрыты. Все ограничения остаются в силе до 1 июня.

Minval.az