Совет безопасности (СБ) ООН в третий раз не смог договориться о согласовании совместного заявления по поводу обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на дипломатические источники.

Заседание в очередной раз не привело страны к единому результату из-за позиции США. По словам дипломатов, представители Соединенных Штатов попросили «больше времени для собственных дипломатических усилий».

У государств-членов СБ ООН есть время до полудня понедельника, чтобы обдумать заявление. Переговоры по этому вопросу продолжаются.

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