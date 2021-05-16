Тропический циклон «Тауктае» обрушился на юго-западное побережье Индии, принеся мощные дожди в несколько штатов на юго-западе южноазиатской страны и приведя к гибели по меньшей мере шести человек, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщила индийская метеорологическая служба, образовавшийся в Аравийском море тропический циклон продолжает набирать силу и, по прогнозам, обрушится на штат Гуджарат в понедельник, когда скорость ветра достигнет 160 км в час.

Соответствующие индийские органы заявили, что циклон уже унес жизни шести человек. Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата Карнатака в воскресенье сообщило, что в шести районах штата от стихии погибли четыре человека, несколько деревень были разрушены. Жители пострадавших районов были эвакуированы в безопасные места. Власти штата Керала сообщили о еще двух жертвах, добавив, что более 2 тысяч местных жителей были эвакуированы.

В настоящее время в упомянутых штатах наблюдается тяжелая ситуация с эпидемией COVID-19, которая может еще больше усложниться под ударом тропического циклона.

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