Пандемия сильно сказалась на рынке жевательной резинки — пропали основные причины покупать её, пишет интернет-портал vc.ru со ссылкой на The Marker.
Mars, Wrigley, Hershey и остальные игроки рынка пострадали одновременно от двух факторов.
Необходимость в жевательной резинке сильно связана с социальной активностью, но она резко снизилась по всему миру из-за пандемии
Люди вынуждены носить маски, закрывающие нос и рот, а также соблюдать дистанцию — им не нужно беспокоиться о свежести дыхания, объясняют Hershey и Simply Gum.
«Жвачка связана с социальной жизнью человека— например, c вечеринками или деловыми встречами. Частично снижение продаж объясняется снижением спроса — ведь сократились случаи социальных контактов», — заявляет Кэрон Прошан, генеральный директор Simply Gum.
Покупка жевательной резинки во многом импульсная, а производители лишились основных точек продаж из-за перехода покупателей в онлайн.
Импульсивные покупки более эффективны в подготовленных и контролируемых точках продаж, поэтому прилавки с жевательной резинкой и мелкими сладостями располагаются на кассах. Человек может на ходу захватить жвачку просто по инерции, пока оплачивает остальные покупки.
Но из-за пандемии аудитория перешла в онлайн. Исчезли очереди, а покупатели приходили реже и закупались продуктами в таких объёмах, что на кассе им хотелось быстрее расплатиться, а не разглядывать прилавок, пишет Candy USA.
По данным отчета маркетинговой компании PowerReviews, в 2020 году 73% опрошенных американцев покупали продукты в интернете. В 2017 году этот показатель составлял 17%.
В интернете совершают импульсивные покупки благодаря простым способам оплаты и быстрой доставке, но это не относится к продаже продуктов. А треть покупателей и вовсе перешла в онлайн, чтобы избежать ненужных покупок, говорится в опросе PowerReview.
В результате в 2020 финансовом году продажи жевательной резинки в США снизились на 14,6% по сравнению с 2019 годом — до 1,52 млрд упаковок. В пиковые периоды карантина в мае 2020 года снижение продаж доходило до 30%.
У производителя Hershey в среднем продажи жвачки и мятных конфет весной 2020 года снизились на 40-50%.
Меньше пострадали жвачки с фруктовым вкусом — покупатели жуют их для удовольствия или от скуки, а не для свежего дыхания.
Производители стараются компенсировать снижение продаж. Они предлагают разные комплекты жвачек, например, три коробки в одной упаковке. Одновременно повышают наценку на отдельную коробку с жвачкой.
Для повышения онлайн-продаж компании тратят больше на рекламу в Instamart и других сервисах доставки, мотивируя пользователей докинуть жвачку в корзину для бесплатной доставки.
Hershey запустила рекламу мятных конфет, призывая пожевать их перед тем, как надеть маску. Так можно избежать неприятного запаха изо рта после длительного ношения маски, считает производитель.