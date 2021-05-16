Трибуна синагоги, расположенной в израильском поселении Гиват-Зеэв, обрушилась в воскресенье, 16 мая. На конструкции в момент трагедии находились десятки людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинский персонал службы скорой помощи Маген Давид Адом.

Сигнал о происшествии поступил на пульт скорой помощи в 19:14 местного времени (20:14 по бак.вр.). Согласно сообщению, в районе Иерусалима обрушилась трибуна с находящимися на ней людьми.

Во время трагического инцидента пострадали шесть десятков человек, в том числе десять раненых находятся в критическом и тяжелом состоянии. Погиб один человек.



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