Во Франции лидера ультраправого Национального собрания Марин Ле Пен подозревают в систематическом злоупотреблении средствами европейских фондов. Информацию о расследовании опубликовал Journal du Dimanche в воскресенье, 16 мая.

Ле Пен нанимала фиктивных помощников в Европарламенте. Расследование против нее продолжалось в течение пяти лет.

Как установила полиция Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и фискальными правонарушениями (OCLCIFF), Национальное собрание из своих руководителей и менеджеров создало мошенническую организованную систему хищения европейских фондов в свою пользу через фиктивные должности помощников парламента. Об этом гласит сводный доклад на 98 страниц от 15 февраля, направленный парижскому следователю Клэр Тепо.

В результате обысков, экспертиз, допросов и изучения документов следователи обнаружили достаточно доказательств для 17 лидеров, депутатов и приближенных к ультраправой партии лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за «растрату государственных средств» или сокрытие этого правонарушения. По совокупности показаний и фактов Ле Пен несет прямую ответственность за организацию схемы — речь идет о растрате 6,8 млн евро.

В свою очередь сама Марин Ле Пен назвала расследование элементом политической борьбы.

«Journal du Dimanche, официальный орган макронистской власти, поднимает бесконечное дело парламентских помощников, как и на каждых выборах. Ничего нового под солнцем», — заявила Ле Пен.

Minval.az