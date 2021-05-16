У супруги двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II, принцессы Кентской Марии Кристины фон Рейбниц обнаружили тромбоз после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca, сообщает The Sun.

По информации источника издания, 76-летняя королевская особа была нездорова и обратилась за помощью. Состояние ее здоровья вызвало обеспокоенность после того, как в начале года принцесса получила оба укола AstraZeneca. Сейчас она проходит лечение дома.

Представитель члена британской королевской семьи отказался комментировать сведения о болезни принцессы.

Minval.az