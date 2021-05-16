Министерство внутренних дел Турции сообщило в воскресенье, что процесс нормализации после тотального локдауна продлится до 1 июня.

«Процесс нормализации продлится с 05:00 17 мая до 05:00 1 июня», — отмечается в распространенном циркуляре МВД.

В нем также сообщается, что с понедельника в стране комендантский час будет действовать только в будние дни с 21:00 до 05:00 и с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. С 17 мая отменяется запрет на путешествия внутри страны.

В министерстве внутренних дел подчеркнули, что эти ограничения не будут распространяться на иностранных туристов.

Minval.az