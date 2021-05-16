Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что Израиль пользуется правом на защиту своего населения от ракетных обстрелов со стороны ХАМАС, сообщает РИА Новсти.

«Израиль пользуется правом на самозащиту, чтобы защитить свой народ от ракетного террора со стороны ХАМАС», — заявил он изданию Bild am Sonntag.

Теперь, считает министр, нужно остановить «ракетный террор», положить конец насилию и вернуться к переговорам о конкретных шагах, направленных на построение доверия между Израилем и Палестиной, и поиск решения на основе сосуществования двух государств.

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