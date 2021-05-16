Глава МИД КНР Ван И провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши, в ходе которого заявил, что Китай намерен поддерживать Палестину в урегулировании конфликта с Израилем, передает ТАСС.

Министр отметил, что Пекин и дальше будет «оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав», а также «способствовать урегулированию существующих проблем путем справедливого политического диалога».

По словам главы внешнеполитического ведомства, китайская сторона надеется на конструктивную роль Совбеза ООН и считает, что концепция двух государств для двух народов может обеспечить выход из имеющегося конфликта. Как уточнил Ван И, Китай настаивает, чтобы Израиль и Палестина возобновили диалог на основе этой концепции.

Minval.az