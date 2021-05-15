Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в субботу, 15 мая. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В ходе переговоров Байден поддержал право Израиля «защищаться в ответ на ракетные обстрелы со стороны ХАМАС и других террористических группировок» из сектора Газа.

Также в сообщении говорится, что американский лидер «осудил беспорядочные атаки» на населенные пункты «по всему Израилю». В этот же день Байден впервые с момента вступления в должность президента США провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Он заявил Аббасу о приверженности США урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной «дипломатическим путем».

Minval.az