После развода с основателем Microsoft Биллом Гейтсом его супруга Мелинда получила акции ряда компаний на сумму более трех миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Фонд Cascade Investment, инвестиционная компания, созданная Биллом Гейтсом, передал акции еще одной компании Мелинде Гейтс, в результате чего общая сумма, которую она получила с тех пор, как пара объявила о разводе, составила более 3 миллиардов долларов.

Так, согласно нормативной документации, инвестиционная компания передала около 2,25 миллиона акций на сумму около 851 миллиона долларов.

Билл и Мелинда объявили о разводе 4 мая. По данным издания TMZ, с прошением о разводе в суд обратилась супруга миллиардера. Развод Гейтсов связали с контактами супруга с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном. Сообщалось, что опасения относительно причастности Эпштейна к преступной деятельности зародились у Мелинды в 2013 году, после первой встречи пары с миллионером.

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