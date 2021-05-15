Все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль из соображений безопасности, сообщает радио Kan.
Все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль из соображений безопасности, сообщает радио Kan.
Дата: 2021/05/15 20:55
Раздел: Мир
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