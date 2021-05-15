В окружение генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого в начале января 2020-го года в результате удара США, внедрили мобильный телефон с установленным шпионским программным обеспечением, но это дало только временный эффект. Подробности операции приводит Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на доклад американской разведки.

Аппараты часто меняли, в связи с чем этих мер оказалось недостаточно. За шесть часов до приземления самолета Сулеймани в Багдаде американцам передали номера трех мобильных телефонов, которыми пользовался генерал. Согласно докладу, специалисты ЦРУвзяли их на контроль.

Восточную часть города якобы закрыли для проведения учений, тогда как на земле работали три группы снайперов «Дельта». Оперативные данные собирали специалисты одного из наиболее секретных подразделений. Идентификацию Сулеймани после приземления самолета произвели переодетые в сотрудников аэропорта оперативники союзного США курдского спецподразделения.

Отмечается, что в это время в небе над Багдадом дежурили БПЛА MQ-9 Reaper. После получения команды ракеты ударили по внедорожнику, в котором ехали Сулеймани и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Второй автомобиль увеличил скорость, но также был поражен снайпером.

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