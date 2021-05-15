Экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое пройдет 16 мая, состоится по инициативе Турции и будет проведено на уровне глав МИД. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Министерства иностранных дел Турции, передает ТАСС.

«По инициативе Турции и в ходе консультаций с палестинскими властями и Саудовской Аравией, являющейся председателем саммита ОИС, на 16 мая 2021 года было назначено экстренное заседание Исполнительного комитета ОИС на уровне министров иностранных дел в режиме видеоконференции», — отмечается в сообщении.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — около 140, в том числе почти 40 детей.

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