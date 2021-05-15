Полиция применила слезоточивый газ и водометы против вышедших в субботу на акцию в Париже в поддержку Палестины, передает РИА Новости.
К месту проведения акции стянуты усиленные подразделения, полиция перекрыла часть улиц и шесть станций метро.
Полиция применила слезоточивый газ и водометы против вышедших в субботу на акцию в Париже в поддержку Палестины, передает РИА Новости.
К месту проведения акции стянуты усиленные подразделения, полиция перекрыла часть улиц и шесть станций метро.
Дата: 2021/05/15 17:59
Раздел: Мир
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