Полиция применила слезоточивый газ и водометы против вышедших в субботу на акцию в Париже в поддержку Палестины, передает РИА Новости.

К месту проведения акции стянуты усиленные подразделения, полиция перекрыла часть улиц и шесть станций метро.

Minval.az