Одиннадцатиэтажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании, было поражено в субботу четырьмя израильскими ракетами.

Как передает телеканал Al Arabiya, в высотке «Аль-Джаля», которая стала четвертой по счету разрушенной в результате обстрелов прибрежного анклава, размещалось представительство этой катарской телестанции, а также агентства Associated Press и другие медиа.

Примерно за час до удара израильские военные позвонили владельцу здания и предупредили, что оно станет целью атаки и что людей необходимо эвакуировать. После этого в качестве предупреждения на крышу здания был сброшен маломощный снаряд.

Minval.az