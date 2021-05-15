Несколько тысяч человек присоединились к маршу и митингу в поддержку народа Палестины в австралийском Сиднее. Об этом сообщает портал 9News.

По его данным, протестующие против военных действий Израиля в Палестине прошли по центральным улицам Сиднея и провели митинг у здания городской ратуши. Демонстранты несли палестинские флаги и лозунги с надписями «Свободу Палестине» и «Освободите Газу», выкрикивали призывы прекратить военные действие.

Сообщается, что в ходе акции был арестован 20-летний мужчина, который поднялся на крышу ратуши, чтобы водрузить на ней палестинский флаг.

Многочисленная акция в поддержку Палестины также прошла в Мельбурне.

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