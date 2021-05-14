Заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амр прибыл в Тель-Авив для консультаций по палестино-израильскому урегулированию, передает ТАСС.

«Хади Амр прибыл в Тель-Авив, чтобы подтвердить необходимость [совместной] работы в целях установления устойчивого мира с учетом права Израиля на самооборону. Израильтяне и палестинцы в равной мере заслуживают свободы, безопасности, достоинства и процветания», — сообщается на официальной странице посольства США в Иерусалиме в Twitter.

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