Турция может отправить своих военных в Восточный Иерусалим в составе контингента международных миротворческих сил, однако соответствующий запрос в парламент пока не поступал, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар.

«Если будет принято решение отправить наших военных в Восточный Иерусалим в составе международных миротворческих сил, то, как и ранее, правительству нужно будет получить одобрение парламента. На данный момент в парламент не поступал запрос о разрешении на отправку военных в Восточный Иерусалим. Правительство, возможно, ведет сейчас такую работу. Однако будет ли нам передан такой запрос, пока неизвестно», — сказал депутат.

Он отметил, что правительство Турции ведет переговоры по этой теме с другими государствами и Организацией исламского сотрудничества, «Предполагаю, что эта тема все еще в процессе консультаций, поскольку она касается не только Турции. Нужно выработать единый международный подход. На мой взгляд, в миротворческих силах необходимость есть. Думаю, если такой запрос поступит в парламент, то он будет одобрен», — заявил Чонкар.

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