Страны с низкими доходами располагают лишь 0,3% от мирового объема вакцин от коронавируса в мире. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший богатые государства поделиться имеющимися у них препаратами для иммунизации со странами, у которых их нет, передает ТАСС.

«В настоящее время лишь 0,3% поставок вакцины от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 направляется в страны с низкими доходами», — сказал глава ВОЗ. Тот факт, что еще очень многие работники здравоохранения в мире не привиты против коронавируса, свидетельствует о «диспропорциях в доступе к вакцинам», подчеркнул он. Гендиректор призвал в этой связи страны, рассматривающие в настоящее время возможность вакцинации детей и подростков, «пересмотреть [такие планы] и вместо этого отдать вакцину механизму COVAX».

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