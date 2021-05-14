«Я говорил, что мы нанесем очень тяжелый удар по ХАМАС и другим террористическим организациям. Израиль действует в рамках самозащиты от террористов, которые атакуют гражданское население, прячась за гражданским населением. Это им не поможет, и мы продолжим действовать», — распространила высказывания премьера его канцелярия.
Дата: 2021/05/14 19:13
Раздел: Мир
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