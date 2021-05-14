Германия не потерпит антисемитских демонстраций на фоне напряженности на Ближнем Востоке, заявил представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт.

Антиизраильские протесты в нескольких городах ФРГ на этой неделе вызвали озабоченность и осуждение, особенно протест у синагоги в Гельзенкирхене. На видео видно, как десятки протестующих размахивают палестинскими и турецкими флагами и выкрикивают ругательства в адрес евреев.

Зайберт заявил , что «любой, кто использует такие протесты для выражения своей ненависти к евреям, злоупотребляет правом на демонстрации». По его словам, «наша демократия не потерпит антисемитских демонстраций».

Он отметил, что Меркель осуждает продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля со стороны ХАМАСа, и «ничто не может оправдать такой террор». Ракетные обстрелы должны быть немедленно прекращены, отметил он.

Minval.az