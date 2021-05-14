Израиль предлагает провести прямые переговоры с Палестиной. Это единственный способ остановить конфликт, рассказал РИА Новости посол еврейского государства в России Александр Бен Цви.

По словам дипломата, единственное условие Израиля — чтобы палестинские группировки, в том числе ХАМАС, прекратили обстрелы. Он считает, что они могут заняться более полезными делами.

«… Чтобы они занимались вопросами здравоохранения, канализаций, обучения и так далее в Газе. Они же вроде как ей руководят? Пусть занимаются тем, чтобы жителям Газы хорошо жилось, пускай занимаются экономическими вопросами, а не пускают ракеты по Израилю», — заявил израильский посол.

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