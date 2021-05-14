Министр обороны Израиля Бенни Ганц призвал руководителей крупных социальных сетей быстро удалить со своих сайтов контент, подстрекающий к насилию или распространяющий дезинформацию, передает AP.

Представитель министра сообщил, что Ганц заявил руководителям Facebook и Tik Tok во время встречи в Zoom, что нынешний раунд насилия «намеренно разжигается через социальные сети экстремистскими элементами». Он назвал текущие боевые действия «моментом социальной опасности», отметив, ожидает помощи соцсети.

По его словам, руководители соцсетей выразили готовность действовать быстро и эффективно.

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