Власти Франции планируют ограничить автомобилистов в перемещении по Парижу. Навсегда запретят въезд в несколько районов центра столицы, пишет ВВС.

Городской совет планирует освободить центр Парижа от автомобилей и отдать приоритет пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту. Движение ограничат в четырех районах. Новая схема позволит создать во французской столице зону с низким трафиком, повысить безопасность и сделать улицы более экологичными, заявляет совет. Изменения вступят в силу к 2022 году.

В качестве исключения ездить по центру разрешат автобусам, такси, лицам с ограниченными возможностями и местным торговцам, пояснил заместитель мэра Парижа Давид Беллиард (David Belliard), ответственный за мобильность и доступность города. Власти разработают точную транспортную схему, когда соберут предложения от жителей.

Политик отметил, что Париж следует примеру других городов, таких как Мадрид, Рим, французский Нант, где некоторые районы уже освободили от машин. Это не единственные города Европы, где стремятся к такому устройству улиц. В пригороде Берлина к 2024 году планируют отстроить полностью пешеходный город Buckower Felder на 40 многоквартирных домов и 900 квартир. Его жители смогут перемещаться на велосипедах, а хранить личные авто — в гаражах на окраине города.

Minval.az